Ученые обнаружили на астероиде Итокава воду и органику внеземного происхождения

Исследователи из Великобритании, Японии, Франции и США обнаружили в материалах с астероида Итокава воду и органику внеземного происхождения. Образцы смогли доставить на Землю в ходе миссии «Хаябуса».

В отчете исследователей на Nature.com сообщается, что в образцах найдены вещества, которые попали на небесное тело не во время столкновения, а образовались на нем. Ученые считают, что химический состав астероида мог эволюционировать за миллиарды лет его существования, вероятно, так же, как это происходило когда-то на Земле.

В частности, в образцах, доставленных с поверхности астероида Итокава, нашли воду, полиароматический углерод и нанокристаллический графит. Это может доказывать, что небесные тела такого типа содержат «ингредиенты жизни».

Небольшое количество почвы доставили на Землю в 2010 году, материалы были получены во время первой миссии Японского агентства аэрокосмических исследований «Хаябуса». Отмечается, что выводы ученых могут изменить представление о возникновении жизни на Земле, так как раньше исследователи фокусировались на астероидах С-типа, состав которых богат углеродом, а Итокава принадлежит к S-типу.