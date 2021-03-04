Более 50 человек погибли во время протестов в Мьянме

Более 50 мирных демонстрантов были убиты в Мьянме в ходе разгонов акций протеста. Около 1,5 тыс. человек задержаны.

Об этом говорится в отчете Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, который цитирует Bangkok Post. Из 1498 задержанных после прихода к власти военных 1192 человека до сих пор остаются под арестом. В их числе четыре человека, которых приговорили к тюремным срокам. Только в среду, 3 марта, в Мьянме задержали 183 участника протестов, при этом, говорят в Ассоциации, только в одном Янгоне арестовали более 400 человек, а по всей стране — 800.

За одни сутки в этой стране, по данным организации, погибли 19 человек. ООН насчитала за этот же период 38 жертв. Общее число погибших, по данным обеих организаций, составляет 50 человек. Не менее 94 человек за сутки получили травмы — сообщалось, что при разгоне силовики применяют светошумовые гранаты, резиновые и боевые патроны.

В начале февраля власть в Мьянме в результате переворота захватили военные, были задержаны министр иностранных дел и по делам администрации президента, государственный советник Аун Сан Су Чжи, считающаяся национальным лидером и фактическим руководителем страны, и президент Мьянмы Вин Мьин. После этого в стране не прекращаются массовые акции протеста.



