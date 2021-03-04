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Адвокат обжаловал арест Ильи Азара

04.03.2021

Адвокат Ильи Азара подал жалобу на решение Тверского суда Москвы, который отправил журналиста «Новой газеты» под арест на 15 суток.

«Защита полагает, что действия полиции по привлечению Азара к административной ответственности и обжалуемое постановление суда являются еще одним примером, свидетельствующим о неспособности национальных властей проявлять терпимость к свободе выражения мнения и мирным собраниям», — сказано в жалобе.

3 марта Илью Азара признали виновным в повторном нарушении законодательства о митингах за анонс в Facebook акции в поддержку Ивана Сафронова. Также его за пост об акции против поправок к Конституции оштрафовали на 150 тыс. руб.

Редакция «Новой газеты» выпустила после этого заявление, в котором говорится, что коллеги категорически не согласны с решениями суда: «Мы напоминаем судьям Тверского суда, что право граждан мирно собираться и высказывать свое мнение по важнейшим вопросам политической повестки, закреплено Конституцией РФ».

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