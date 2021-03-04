Суд отменил приговор врачу Елене Мисюриной

Дело прекращено за отсутствием состава преступления, сообщает пресс-служба суда. Елену Мисюрину приговорили к двум годам колонии в 2018 году. Суд счел, что в 2013-м она оказала медицинскую услугу, которая повлекла смерть пациента. Речь шла о нарушении методики и техники биопсии костного мозга.
Врач отрицала свою вину. В поддержку доктора выступали российские медики, академики, Департамент здравоохранения Москвы и мэр столицы Сергей Собянин. В феврале 2018 году Владимиру Путину направили письмо в защиту врача, которое подписали более шести тысяч человек. В нем, в частности, говорилось, что после манипуляции не возникло осложнений, а пациент скончался в другой больнице, куда поступил вскоре с аппендицитом. При этом оценка персонала последней клиники не проводилась. В СК заявляли, что врачи, которые вступаются за коллегу, нарушают этику.
В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру, в декабре 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.