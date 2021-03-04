ЕС не ведет переговоры о покупке вакцины «Спутник V»

Евросоюз не планирует закупать российскую вакцину от COVID-19 и не ведет никаких переговоров на эту тему. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии.

Об этом было заявлено на пресс-конференции, передает Reuters. На данный момент Евросоюз подписал контракты с шестью европейскими и американскими производителями вакцин от коронавируса на поставку 2,6 млн доз препаратов. Также идут переговоры с еще двумя западными компаниями.

Ранее сегодня стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу российской вакцины «Спутник V». Специалисты намерены выяснить, насколько она соответствует стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

О поставках препарата производства центра Гамалеи в индивидуальном порядке договаривались страны ЕС Словакия и Венгрия, также поступала просьба от Чехии. На данный момент применение «Спутника V» разрешено в 39 странах мира.