Вакцинация от COVID-19 не началась в девяти регионах России

В девяти регионах России вакцинация от коронавируса до сих пор не началась, сообщил президент Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».



«Есть проблемы с логистикой, распределением, <...> организацией прививочных пунктов. В некоторых субъектах, вроде бы в девяти, пока еще не приступали даже к вакцинации», — цитирует Путина РБК.



По словам президента, оба компонента вакцины получили более 2 млн человек, «и примерно столько же сделали первый укол».



3 марта глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова говорила, что для недопущения новой волны коронавируса, до мая нужно привить 25-30% россиян.