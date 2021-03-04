Россия отправляла в Вильнюс двойника Евгения Пригожина для информационной провокации

Разведка Литвы утверждает, что в прошлом году Россия организовала неудачную информационную провокацию, используя двойника близкого Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом говорится в ежегодном отчете Департамента госбезопасности Литвы и военной разведки, пишет Delfi.

Дважды посетивший Вильнюс гражданин России имел паспорт, выданный на имя Евгения Пригожина, дата рождения совпадала с данными «повара Путина». Чертами лица мужчина напоминает самого бизнесмена, который находится в санкционном списке, но все-таки это был не он, говорят в разведке Литвы.

«Они протестировали наш собственный контроль на границе, второе — пытались привлечь и внимание СМИ», — сказал директор ДГБ Дарюс Яунишкис, представляя отчет в Сейме. По его словам, «некоторые цифры просто не совпали, и автоматически этот человек попал в Литву, не вызвал подозрений. Он не был идентифицирован как лицо, находящееся в санкционном списке».

Впервые двойник Пригожина прибыл в Вильнюс из России регулярным рейсом 13 февраля 2020 года. Из аэропорта он отправился к зданию Министерства транспорта и коммуникаций, где сфотографировался, вернулся в аэропорт и вылетел обратно. 26 февраля 2020 года этот человек прибыл в Литву второй раз. Он сфотографировался у зданий парламента, Литовского национального музея, Великокняжеского дворца, и 27 февраля отбыл поездом в Белоруссию, хотя у него был билет на самолет рейсом того же дня.

После этих «визитов» несколько российских СМИ, в том числе, портал sobesednik.ru, опубликовали не соответствующие реальности утверждения о том, что бизнесмен Евгений Пригожин прибыл в Литву и обсудил с высокопоставленным представителем Министерства транспорта Литвы проекты информационных технологий. Вторая статья рассказывала о повторном визите Пригожина в Вильнюс, посещении им Сейма, а также о том, что, невзирая на применяемые в отношении его санкции, он бывает в Евросоюзе. Статьи иллюстрировались фотографиями двойника у государственных ведомств Литвы. СМИ сообщали о встречах Пригожина с государственными служащими, представителями бизнеса Литвы. «На самом же деле двойник Е. Пригожина в Вильнюсе не встречался ни с одним представителем литовской власти или бизнеса, которые были упомянуты в публикациях», — говорится в отчете спецслужб.

По мнению литовской разведки, возможно, целью провокации были попытки создать недоверие литовского общества, государств НАТО и ЕС к литовской власти, попытаться выставить ее как ненадежного партнера, играющего в двойные игры. «Публикацию этой лживой информации нельзя назвать успешным выпадом, поскольку ее обнародовали лишь небольшие бульварные российские порталы, это не вызывало резонанса ни в Литве, ни в других государствах ЕС и НАТО», — отмечается в отчете.