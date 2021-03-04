«Уралкалий» стал титульным спонсором американской команды «Формулы-1» после включения в нее сына владельца российской компании

«Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, объявил о подписании спонсорского контракта с компанией HAAS FORMULA LLC, под управлением которой находится команда «Формулы-1» Haas Formula 1 Racing Team. «Уралкалий» станет титульным спонсором команды, которая будет переименована в Uralkali Haas F1 Team, сообщается на сайте компании.

«Уралкалий» принадлежит Дмитрию Мазепину, чей сын Дмитрий в декабре подписал контракт с американской гоночной командой. Выступление на чемпионате 2021 года станет его дебютом, отмечает Forbes. Ранее в интервью РБК Мазепин отмечал, что его разочаровывает, что его успехи в спорте связывают с деньгами отца: «Я же уверен в себе. Я вижу свои результаты. И не думаю об этих разговорах. Я буду просто выполнять свою работу».