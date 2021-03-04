Instagram удалил несколько сотен аккаунтов за попытки «заглушить» информацию о протестах в России

Компания Facebook сообщила, что удалила 530 аккаунтов в ее соцсети Instagram — все они пытались ввести пользователей в заблуждение относительно зимних акций протеста в России.

В докладе компании сообщается, что удаленные аккаунты использовали те же хэштеги и локации, что и участники массовых акций, но либо критиковали оппозицию в постах, либо публиковали мемы или рекламировали одежду и сумки. Соцсеть сочла это скоординированной попыткой ввести людей в заблуждение. Все фейковые профили были созданы недавно, управлялись из России, а также использовали фотографии знаменитостей или изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. В частности, во многих постах появлялись фразы вроде: «23 января на митинг сходил — деда под ИВЛ положил» и другие сообщения о том, что ходить на акции протеста небезопасно.

Facebook назвал сеть аккаунтов «интересным примером тактики, которую чаще используют спамеры», а их действия — «отравлением хештегов».

Протесты в России проходили 23 и 31 января, а также 2 февраля на фоне ареста и последующего суда над Алексеем Навальным. 14 февраля прошла акция «Любовь сильнее страха», участники которой выходили на улицу с фонариками и выкладывали фото в соцсети.