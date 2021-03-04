ЕС начал проверку вакцины «Спутник V» для ее регистрации в Европе

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Специалисты намерены выяснить, соответствует ли препарат стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

Как сообщает РФПИ, EMA будет учитывать при проверке результаты лабораторных и клинических испытаний на взрослых, которые проводились в РФ. Если препарат будет одобрен для ЕС, доступ к нему получат 50 млн человек.

До этого о поставках российской вакцины в индивидуальном порядке договорились члены Евросоюза Словакия и Венгрия, также поступала просьба от Чехии. На данный момент применение «Спутника V» разрешено в 39 странах мира.

Эта вакцина от коронавируса стала первой в России. В начале клинических испытаний исследователи из разных стран критиковали слишком поспешную регистрацию препарата до окончания испытаний. В сентябре вакцину запустили в гражданский оборот, а в декабре в стране стартовала массовая вакцинация. Независимая экспертиза подтвердила эффективность препарата.