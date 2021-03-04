«Роскосмос» запускает свой телеканал

Госкорпорация «Роскосмос» и телекомпания «Первый ТВЧ» сообщили о запуске телеканала «Первый Космический». Старт на платформах оператора «Триколор» должен состояться сегодня.

«Эфирное наполнение «Первого Космического» составят новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства. Новый тематический канал будет доступен зрителям спутникового и онлайн-телевидения», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Главным отличием от телеканалов схожей тематики в госкорпорации называют прямые эфиры запусков, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов «Роскосмоса».