Власти России потратят 200 млрд рублей на увеличение просмотров RT и «Россия Сегодня»

В проекте поправок к госпрограмме «Информационное общество», о котором пишет Itsmycity, говорится, что в целом за 2021-2024 годы на эти задачи будет заложено 211,1 млрд рублей. Для сравнения, это треть годового бюджета Санкт-Петербурга. В предыдущие годы объем финансирования по программе был ниже, 177,1 млрд. Изначально на развитие СМИ, связанных с государством, планировалось потратить в 1,5 раза меньшую сумму, 138 млрд рублей.
В списке СМИ, которым собираются направить поддержку на создание программ, значатся канал RT и агентство «Россия Сегодня», в которое входят РИА «Новости», радио Sputnik и другие проекты. Охват первого планируется увеличить с 800 до 900 млн зрителей в год, часы вещания «Россия сегодня» на иностранную аудиторию должны вырасти до 114 в сутки, аудиторию «Российской газеты» планируют нарастить до 120,5 млн читателей, а цитируемость СМИ, входящих в МИА «Россия сегодня», поднять до 3 млн единиц. Также средства пойдут на увеличение объема вещания каналов, которые относятся к ВГТРК, и долю собственного контента в сетке канала «Общественное телевидение России».