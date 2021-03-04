США единственным конкурентом назвали Китай

США в новой стратегии национальной безопасности» назвали Китай «единственным конкурентом, потенциально способным объединить свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для долговременного вызова стабильной и открытой международной системе». Как пишет «Голос Америки»*, стратегия обещает формирование повестки, которая укрепит «непреходящие преимущества» США и позволит им «одержать победу в стратегической конкуренции с Китаем или любой другой страной».

Россия в документе упоминается кратко. «Россия по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене, — отмечается в нем. — И Пекин, и Москва прилагают значительные усилия, чтобы сдержать сильные стороны США и помешать нам защищать свои интересы и союзников во всем мире».

Вашингтон намерен «предпринимать шаги по сокращению роли ядерного оружия в стратегии национальной безопасности, обеспечивая при этом сохранение стратегического сдерживания» США будут при этом «вести содержательный диалог с Россией и Китаем по целому ряду новых военно-технологических разработок, затрагивающих стратегическую стабильность».

Самым эффективным способом выиграть гонку с Китаем в долгосрочной перспективе администрация Джо Байдена считает инвестиции в «народ, в нашу экономику и демократию».

«Восстанавливая авторитет США и вновь утверждая направленное в будущее глобальное лидерство, мы сделаем так, чтобы Америка, а не Китай, устанавливала международную повестку, работая вместе с другими над формированием новых глобальных норм и соглашений, которые будут продвигать наши интересы и отражать наши ценности», — говорится в стратегии.

В документе отмечается, что перед лицом вызовов со стороны Китая и России американские военные сместят акцент с «ненужных устаревших платформ и систем вооружений, чтобы освободить ресурсы для инвестиций» в передовые технологии.

*«Голос Америки» — включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.