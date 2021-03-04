Цены на авиабилеты резко выросли

Из-за ограниченного числа доступных для россиян стран и авиарейсов резко выросла стоимость билетов на полеты. Как пишет «КоммерсантЪ», ссылаясь на данные Biletix и Aviasales, средняя стоимость забронированного авиаперелета за рубеж в начале марта 2021 года составила 15,7 тыс. руб., что больше на 55% год к году и на 39,5%, чем за тот же период 2019 года.

По расчетам Aviasales, средняя стоимость забронированного на март билета в ОАЭ сейчас составляет 23,7 тыс. руб., это почти вдвое выше значения 2019 года. Полеты в Грузию выросли в цене почти в 2,5 раза, с 6,5 тыс. руб. в марте 2019 года до 15,7 тыс. руб. сейчас. Билет на Мальдивы подорожал на 36%, до 40,1 тыс. руб., в Египет — на 29%, до 16,4 тыс. руб.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин отмечает, что принимать россиян готовы около 40 стран, из которых прямое авиасообщение открыто с незначительным числом. В итоге туристы активно используют доступные транспортные хабы — Стамбул, Дубай и Минск. «Квотирование международных перелетов и ограниченный объем доступных рейсов вместе с высоким спросом позволяют перевозчикам отказываться от низких тарифов, повышая стоимость за счет динамической системы ценообразования», — говорит он.

На внутреннем рынке стоимость перелетов растет на южном направлении. Так, полет в одну сторону в Сочи в марте стоит 5,2 тыс. руб., что на 8% дороже, чем в начале весны 2019 года. Билет из Москвы в Симферополь и обратно, по данным Biletix, стоит 7,8 тыс. руб., что на 13,2% выше значения прошлого года.