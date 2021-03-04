Автора видео про суд над Путиным оштрафовали на 510 тысяч рублей

Центральный окружной военный суд в Самаре оштрафовал активиста из Татарстана Карима Ямадаева на 510 тысяч рублей за видео на YouTube. Суд зачел ему время нахождения под стражей, поэтому выплатить придется только 300 тысяч. Как сообщает адвокат Владимир Красиков, активиста признали виновным в призывах к терроризму и оскорблении представителя власти. Кроме штрафа, Ямадаеву запретили администратировать сайты на протяжении двух с половиной лет.

Прокуратура просила приговорить Ямадаева к 6 годам и 7 месяцам колонии.

В конце декабря Ямадаев опубликовал видео, на котором некий судья избирает меру наказания для «Дмитрия Пескова» и «Игоря Сечина», после чего исполняет приговор (за кадром). В числе подсудимых был и «Владимир Путин», но приговор ему в опубликованном видео не выносят. Сюжет, по задумке автора, развивается в 2022 году. В описании к видео сказано, что «авторский и актерский состав веб-сериала — это творческий коллектив людей, объединенных исключительно художественной идеей и не преследующих цель пропаганды насилия или разжигания ненависти к какой-либо социальной группе».

Ямадаев вину не признал и настаивал на недопустимости преследования за художественную фантазию в приличной форме.