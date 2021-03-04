Штаб Навального готовит новые акции протеста

Штаб Алексея Навального сообщил о подготовке новых акций протеста. Их конкретная дата пока не называется.

«Следующую акцию за свободу Навального мы обещали провести весной. Наступил март, а значит, нам надо поторопиться. Прямо сейчас все штабы активно готовятся к новым массовым акциям, о которых мы совсем скоро расскажем», — цитирует сообщение Штаба Znak.com.

В сообщении отмечается, что в планах — вывести на улицы еще больше людей, несогласных с текущей ситуацией в стране. В ближайшее время активисты намерены рассказать, что конкретно будут делать для освобождения политика.

Алексей Навальный находится в СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области. В феврале суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, мотивировав это тем, что оппозиционер не отмечался во ФСИН, находясь в немецкой клинике после отравления. 23, 31 января, а также 2 февраля в России прошли массовые акции протеста в поддержку политика. На них задержали более 11 тыс. человек, возбуждено 90 уголовных дел. 14 февраля штаб провел акцию «Любовь сильнее страха», участники которой выходили на улицы с включенными фонариками.