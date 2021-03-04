ФСБ сообщила о предотвращении теракта «по мотивам ненависти к действующей власти»

В Калининградской области задержали гражданина России, который, как утверждают в ФСБ, планировал теракт на объекте энергетики, у него изъято самодельное взрывное устройство. В Центре общественных связей ФСБ, говорят, что задержанный планировал преступление «по мотивам ненависти к действующей власти», передает «Интерфакс». Мужчина якобы вербовал местных жителей для участия в террористической деятельности.

Дома у задержанного обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти», сообщают в ФСБ.