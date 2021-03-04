Юлия Навальная рассказала о меню мужа

Супруга Алексея Навального Юлия рассказала о меню в СИЗО «Кольчугино», где сидит оппозиционер. По ее словам, на завтрак обитатели изолятора дают кашу, на обед — суп и кашу, а на ужин — кашу с селедкой.

«Собираю передачу и выбираю супы быстрого приготовления. Не уверена, что специалист в данном вопросе, поэтому решила купить ассорти. А у вас какие любимые? Пишите в комментариях», — обратилась она к своим подписчикам в Instagram.

О том, что Навальный находится в карантинной камере СИЗО-3 «Кольчугино» во Владимирской области стало известно накануне после его встречи с адвокатами. По словам политика, писем он не получает, доступа к библиотеке и продуктам из тюремного ларька нет. «Единственное развлечение — эксперименты в области высокой кулинарии <…> Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно», — рассказал Навальный.

