В ФСБ назначили первого заместителя директора ведомства

Генерал-полковник Сергей Королев стал первым заместителем директора ФСБ, ранее он возглавлял одно из ключевых подразделений ведомства — Службу экономической безопасности. О назначении пишет РБК со ссылкой на источники.

Сотрудники Службы экономической безопасности осуществляли оперативное сопровождение дела петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, губернатора Кировской области Никиты Белых, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и губернатора Коми Вячеслава Гайзера. Также сотрудники «шестерки» сопровождали дело ГУЭБиПК и генерала Дениса Сугробова.С 2003 года до октября 2020 года должность первого заместителя директора занимал Сергей Смирнов. Он координировал в ФСБ работу ключевых подразделений: департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя. Президент Владимир Путин освободил его от должности по выслуге лет.