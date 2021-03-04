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В ФСБ назначили первого заместителя директора ведомства

04.03.2021

Генерал-полковник Сергей Королев стал первым заместителем директора ФСБ, ранее он возглавлял одно из ключевых подразделений ведомства — Службу экономической безопасности. О назначении пишет РБК со ссылкой на источники.

Сотрудники Службы экономической безопасности осуществляли оперативное сопровождение дела петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, губернатора Кировской области Никиты Белых, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и губернатора Коми Вячеслава Гайзера. Также сотрудники «шестерки» сопровождали дело ГУЭБиПК и генерала Дениса Сугробова.

С 2003 года до октября 2020 года должность первого заместителя директора занимал Сергей Смирнов. Он координировал в ФСБ работу ключевых подразделений: департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя. Президент Владимир Путин освободил его от должности по выслуге лет. 

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