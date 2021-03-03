Внесенный в реестр иноагентов Лев Пономарев подал в суд на Минюст и МВД

«Интерфакс» сообщает, что обращение поступило в Хорошевский суд Москвы. Пономарева* и еще четырех человек внесли в список 28 декабря 2020 года. Несколько дней назад аналогичные иски к Минюсту подали художница Дарья Апахончич* и главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин*. Они, а также еще один фигурант списка, журналист Сергей Маркелов*, создали юрлицо ООО «Как бы иноагент», как сообщалось, для простоты отчетности.
2 марта Лев Пономарев* объявил о роспуске организации «За права человека»**.
«Не потому, что мы вас боимся. Не потому, что мы устали бороться за права. Лишь потому, что вы принимаете законы, которые ставят под удар тысячу людей, являющихся частью нашей организации. Я не могу допустить того, чтобы кто-то из них стал жертвой ваших законов. Пусть единственной жертвой станет организация», — говорится в его заявлении на сайте организации.
Закон, который позволяет признавать иностранными агентами физических лиц и общественные объединения, был одобрен СФ в конце 2020 года. По нему, для включения в реестр нужно участвовать в политической деятельности в интересах иностранного государства, организаций или граждан, целенаправленно собирать сведения в области военной и военно-технической деятельности России, а также получать поддержку из-за границы.
*Лев Пономарев, Дарья Апахончич, Денис Камалягин, Сергей Маркелов — внесены в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.
**«За права человека» — движение внесено в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента. Ликвидировано в 2019 году.