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Алексей Навальный находится в СИЗО-3 во Владимирской области

03.03.2021

Алексея Навального перевели в СИЗО-3 «Кольчугино» во Владимирской области. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте политика. 

«Сегодня с ним встретились защитники. Он в отличном настроении и передает всем привет», — говоритсятам. В блоге оппозиционера в Instagram отмечается, что он не получает писем, также ему недоступны библиотека и продукты из тюремного ларька. «Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь: стрит-фуд и молекулярной», — говорится в посте.

Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщает в Twitter, что политик находится в карантинной камере. 

Ранее стало известно о том, что Навального этапировали во Владимирскую область. Предполагалось, что он будет отбывать наказание в ИК-2. Источники «Медиазоны» рассказали, что Навальный находится в этом регионе с 26 февраля, портал «Ярновости» сообщал, что он может содержаться в СИЗО «Кольчугино», откуда его и отправят в колонию. 

В начале февраля суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и назначил 2,5 года лишения свободы, мотивировав это тем, что политик не отмечался во ФСИН, находясь на лечении в Германии. 

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