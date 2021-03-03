Алексей Навальный находится в СИЗО-3 во Владимирской области

«Сегодня с ним встретились защитники. Он в отличном настроении и передает всем привет», — говоритсятам. В блоге оппозиционера в Instagram отмечается, что он не получает писем, также ему недоступны библиотека и продукты из тюремного ларька. «Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь: стрит-фуд и молекулярной», — говорится в посте.
Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщает в Twitter, что политик находится в карантинной камере.
Ранее стало известно о том, что Навального этапировали во Владимирскую область. Предполагалось, что он будет отбывать наказание в ИК-2. Источники «Медиазоны» рассказали, что Навальный находится в этом регионе с 26 февраля, портал «Ярновости» сообщал, что он может содержаться в СИЗО «Кольчугино», откуда его и отправят в колонию.
В начале февраля суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и назначил 2,5 года лишения свободы, мотивировав это тем, что политик не отмечался во ФСИН, находясь на лечении в Германии.