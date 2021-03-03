Скворцова: До мая нужно привить от коронавируса 30% россиян

Чтобы избежать новой волны коронавируса, до мая нужно привить 25-30% россиян. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

По ее мнению, это позволит не допустить нового подъема заболеваемости в стране. Прививочная кампания должна быть масштабной и продолжаться не менее двух месяцев, сказала Скворцова.

Массовая вакцинация от COVID-19 идет в России с 18 января 2021 года. В стране зарегистрированы вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», прививочная кампания в основном проходит первым препаратом. Также в России идут испытания зарубежных вакцин. По данным на 10 февраля обе дозы «Спутник V» получили 1,7 млн россиян.

Ранее замглавы ЦНИИЭ Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов заявил, что пока Россия не прошла даже первую волну коронавируса, так как заболеваемость ни разу не падала до нулевых значений.