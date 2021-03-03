Александр Шестун: Этап! Шагаю в пропасть...

Эпичная картина: более 20 вертухаев с собаками, широко расставив ноги, как гестаповцы, орали, как резаные, дебильные команды. В камере ночью 14 градусов, спим в пуховиках, лампа одна вместо трех - невозможно читать. Под гимн в 6:00 должны стоять в строю, как на утренней и вечерней проверке (по 2 часа внутри камеры, ожидая захода тюремщиков). В обед - санитарный час, когда надо сидеть за столом и натирать кружки и ложки до блеска. Днем на кровати нельзя лежать и даже сидеть (как в карцере), зато из окна видна Волга. Передвижение по СИЗО только бегом.

Сокамерников Козлова Ал. и Макунина Андрея в день моего поступления, 28 февраля, оперативники в душевой били электрошокером беспричинно. Радио орет в камере на полную громкость, отключить невозможно. В камере есть телевизор, но доступен только один канал, который по своему усмотрению включает СИЗО.

Тверской централ со времен царской России и ГУЛАГа считался особо жестким, однако сегодня тюремщики превзошли прежние "достижения". К моему приезду готовились, как ко встрече с Антихристом. ФСБ за 2 дня им сообщили, что едет резонансный арестант. Подумали, что Навальный, но потом узнали - Шестун, который гораздо хуже. Начальник оперативного отдела Андрей Селезнев воскликнул: "Устроили вы нам здесь "шишкин лес"! Два дня тверское СИЗО на ушах готовилось к вашему приезду".

Источник