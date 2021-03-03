Глава МВД заявил о дефиците кадров в 70 тысяч сотрудников

70 тысяч сотрудников требуется в структурах МВД для нормальной работы, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии министерства.

«Поставленные перед нами задачи решались в условиях возросших нагрузок, связанных, в том числе, со значительным некомплектом. Сегодня он составляет порядка 70 тыс. человек», — цитирует Колокольцева ТАСС.

Президент Владимир Путин отметил, что МВД выделены дополнительно 21,3 млрд руб., в том числе на увеличение фонда денежного довольствия сотрудников.

Он также заявил, что государство ведет активную работу, чтобы защитить полицейских «от любых угроз, в том числе в соцсетях»: «Безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей, будет обеспечена. Как и прежде, по всей строгости закона будут наказываться те, кто пытается помешать, тем более агрессивно воспрепятствовать работе сотрудников правоохранительных органов».

Говоря об интернете, президент подчеркнул, что МВД необходимо вести мониторинг Сети, активнее выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия: «Кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было «соусом» не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, «хорьковых» целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети».