11 мундепов Петербурга лишат полномочий из-за неточностей в декларациях

Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на главу комитета территориального развития Смольного Андрея Чапурова. По его словам, всего было проверено 37 деклараций. Фамилии депутатов, которых решено лишить полномочий, не уточняются, еще по восьмерым решение пока не принято.
Осенью 2020 года по инициативе губернатора Петербурга Александра Беглова несколько оппозиционных депутатов остались без мандатов – решение также мотивировали тем, что в их декларациях были неточности. В МО «Гавань» проверка затронула весь совет депутатов, где трое из десяти членов были независимыми. Отмечалось, что проверка признала ошибки в декларациях несущественными и не нашла серьезных искажений в документах. В частности, в одной из деклараций не были указаны как доходы 705 руб. налогов. В том же отчете экс-депутата Светлану Уткину назвали владелицей юрлица, хотя она гендиректор.
На фоне скандала в городской суд Петербурга направили иск против губернатора Александра Беглова. Под ним подписались более 100 человек, в основном мундепы. Причиной обращения стало то, что Беглов не указал в своей декларации дачу, на которой постоянно проживает. В Смольном заявили, что она ведомственная, и не должна числиться в документах о доходах и имуществе.