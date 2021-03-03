«Альянс врачей» признали иностранным агентом

Профсоюз медиков «Альянс врачей» Минюст внес в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

«Во исполнение требований действующего законодательства РФ 3 марта в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей», возглавляемый А.В.Васильевой», — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

В Минюсте утверждают, что «были установлены факты неоднократного получения [организацией] иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности».

«Альянс врачей», как указано на его сайте, защищает права медицинских работников по всей стране: «Вместе мы боремся за справедливую заработную плату, достойные условия труда, высокие надбавки и оплачиваемые переработки для всех медиков России».

Пресс-секретарь организации Александра Захарова сказала «Открытым медиа», что не получали уведомления от Минюста: «Это для нас такая же новость, как и для вас. Мы сами ждем объяснений».

Глава профсоюза Анастасия Васильева проходит по «санитарному делу» из-за акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Ее обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм на акции протеста. По этому делу также проходят Любовь Соболь, Олег Навальный, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, политик Николай Ляскин, участница Pussy Riot Мария Алехина и муниципальные депутаты Дмитрий Барановский и Люся Штейн.