Задержаны начальники СИЗО-1 и ИК-6 Иркутской области

В Иркутской области задержали начальника оперативного отдела СИЗО №1 и руководителя ИК-6. Их подозревают в причастности к насилию над осужденными.

Так, начальник ИК-6 задержан по делу о пытках в отношении заключенного Тахиржона Бакиева. Ранее сообщалось, что в январе другие заключенные издевались нал ним несколько недель, избивая и насилуя. Оперуполномоченные колонии на просьбы о помощи связали мужчину и вновь передали его сокамерникам, затем мужчину спрятали под нарами на несколько суток, чтобы скрыть издевательства. Начальник оперативного отдела СИЗО-1 задержан в связи с уголовным делом о насилии заключенных над Кежиком Ондаром, у которого под пытками пытались выбить признание в организации бунта в ИК-15 Ангарска. До конца расследования уголовных дел в ГУ ФСИН по Иркутской области будет работать группа из центрального аппарата ведомства.

Проверка колоний Иркутской области в связи с сообщениями о пытках проходит с 18 января. 21 января ФСИН сообщила, что руководители СИЗО-1 и колонии №6 отстранены от работы. Начальника СИЗО-1 Иркутска уволили с поста. В СК региона заявляли о возбуждении уголовных дел. Сообщалось, что в ходе проверки уже выявлено более 40 заключенных, которые применяли насилие в колониях области. 75 человек пострадали.