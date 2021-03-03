Губернатора Петербурга обвинили в присвоении заслуг по открытию памятника погибшим медикам

В Петербурге открыли памятник медикам, погибшим в борьбе с пандемией коронавируса, но церемонией оказались довольны не все.

«Я благодарен, что меня пригласили на открытие мемориала. Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией. Здесь, на набережной Карповки, рядом с Первым медицинским университетом всегда много людей — студентов, врачей, просто прохожих. Но я уверен, что сюда специально будут приходить петербуржцы, чтобы поклониться памяти погибших медиков и поблагодарить их», — сказал на открытии скульптуры губернатор Александр Беглов.

Но депутат Заксобрания города Борис Вишневский, утверждает, что сегодняшняя церемония — тайная спецоперация губернатора. А настоящее открытие состоится 4 марта.

«Беглов тайно — за день до назначенного срока, фактически обманув [вдову скульптора] Марию Касьяненко (ее приглашали встретиться и поговорить об открытии, а вместо этого устроили «открытие»), решил открыть Ангела сам. В присутствии придворных журналистов. Чтобы об этом не знали и не могли прийти инициаторы создания памятника Галина Артеменко и Ирина Маслова», — пишет Вишневский в Facebook.

По словам депутата, Беглов «весной не мог обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты», «отказывал в выплатах многим заболевшим и семьям погибших», «много месяцев не обращал никакого внимания на Стену памяти и пальцем о палец не ударил для появления Ангела на Карповке».

Создательница Стены памяти петербургских медиков, погибших от коронавируса, Ирина Маслова намерена обратиться к президенту с просьбой об увольнении Беглова в связи с утратой доверия граждан, передает «Фонтанка».



Скульптура «Печальный ангел» — отлитая в бронзе работа петербургского художника Романа Шустрова, который скончался от коронавируса 14 мая 2020 года. 4 марта Вишневский намерен провести «народное открытие» памятника, на который приглашает медиков, а также родных и близких погибших медиков.