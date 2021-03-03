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Осужденный за экстремизм Руслан Костыленков пожаловался в ЕСПЧ на пытки

03.03.2021

Руслан Костыленков, осужденный по делу «Нового величия»* (признана экстемистской), пожаловался в ЕСПЧ на пытки после задержания. 

Как сообщила организация «Зона права», в России суды трижды отказали Костыленкову в возбуждении уголовного дела об избиениях, несмотря на справку о телесных повреждениях. СК начинал проверку, но о ее результатах ничего не известно. В жалобе говорится, что были нарушены его права не подвергаться пыткам и на эффективные средства правовой защиты. 

Нарушения, о которых говорит Костыленков, произошли при его задержании в марте 2018 года. По его словам, сотрудники СОБР пытали его, избивая, надевая на голову пакет и насилуя. 
Руслана Костыленкова и еще шестерых человек в августе 2020 года признали виновными в создании экстремистского сообщества по делу «Нового величия»*. Впоследствии приговор был смягчен, Костыленкову назначили 6 лет и 9 месяцев колонии. Адвокаты фигурантов дела и правозащитники утверждали, что дело сфабриковано.

*«Новое Величие» — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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