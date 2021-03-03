Татьяна Становая: Tik Tok и власть

Интересно, как по-разному ведут себя иностранные соцсети в России, что влияет и на отношение к ним со стороны власти. Например, ТикТок явно прилагает усилия к тому, чтобы вписаться в российские правила игры. У них есть глава представительна - Сергей Соколов, который не только дает комментарии в СМИ, но и охотно отзывается на вызов "на ковер" в Госдуму - когда речь шла о возможном подстрекательстве к участию в протестах. Сегодня, как только в СМИ появилась информация, что департамент образования Москвы потребовал, чтобы классные руководители оповестили родителей о призывах к подросткам совершить самоубийство 3 марта (в ТикТок), сразу через ТАСС соцсеть сообщила, что оперативно удаляет подобные ролики.

Кстати, в ТикТок аккаунт есть у ТАСС, а недавно там также появился и МИД (с промоушеном от Захаровой). Для власти, с одной стороны, социальные сети - это такое системное зло. Но, с другой стороны, охотное сотрудничество с властью и готовность к диалогу заметно меняют положение. Да и ТикТок - китайский, а не враждебный западный (хотя это не мешало обвинять соцсеть в разжигании ситуации к 23 января).

В общем все это наверное хорошо, потому что, избирательно подходить к соцстеям трудно на законодательном уровне. Но если выстроятся относительно хорошие отношения с одной соцсетью - ТикТок, то это может иметь амбивалентные последствия. С одной стороны, - замедлить (но не остановить) ужесточение законодательства, но, с другой стороны, усилить политическое и административное давление на другие соцсети, требуя от них такого же рвения "соответствовать", как и со стороны ТикТок.

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