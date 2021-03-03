Записавший видео в поддержку Навального участковый через суд пытается восстановиться на работе

В Курске бывший сотрудник полиции Руслан Агибалов, который публично высказывался в поддержку Алексея Навального и был уволен, пытается восстановиться на службе. Как отмечает «КоммерсантЪ», в суде заявление пока не приняли к производству. В иске Агибалов просит признать приказ об увольнении незаконным и взыскать с УМВД не полученное за время вынужденного прогула денежное довольствие. В ведомстве же, ранее говорили, что он нарушил закон о службе в органах внутренних дел и был уволен по «отрицательным основаниям за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».

Ранее Агибалов опубликовал видео, в котором высказался в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. В ролике он говорил о преследовании «настоящих патриотов России», в том числе дела бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, а также о смертях недовольных действующей властью Никиты Исаева, Максима Марцинкевича, Сергея Доренко.

Через несколько часов после публикации ролика ему позвонил сотрудник ФСБ. Вечером Агибалова доставили в отделение полиции, где он давал объяснения четыре с половиной часа. После этого его уволили.

«Ъ» пишет, что заявление о восстановлении на службе Агибалова — не первое его разбирательство с региональным управлением МВД. В 2019 году он подал иск к ведомству о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда. Причиной стала служебная характеристика, данная ему руководством. В этом документе его описывали как «ленивого и безынициативного сотрудника», который «относится недобросовестно» к выполнению служебных задач, «агрессивно реагирует на критику» и не пользуется уважением в коллективе. По словам Агибалова, такую характеристику ему выписали после его отказа заступать на службу со сломанным пальцем. Суд тогда отказал Агибалову в удовлетворении иска.