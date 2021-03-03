Глава Забайкалья не смог записаться на прививку от коронавируса

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и вице-премьер регионального правительства Андрей Гурулев попытались по телефону записаться на прививку от COVID-19, но им отказали.

Как пишет Чита.ру, сначала глава края Осипов во время совещания, посвященного вакцинации, позвонил на горячую линию Минздрава и попытался записаться на прививку. После него попытку совершил вице-премьер Гурулев, позвонив по номеру горячей линии Читы. Обоим операторы предложили лишь записать их в лист ожидания, пообещав, что перезвонят. При этом губернатору не смогли назвать время поступления вакцины, Гурулеву оператор ответил, что ориентировочно возобновление вакцинации ожидается в середине марта. В итоге Осипов сделал вывод, что фактически записаться на вакцинацию невозможно.

На совещании выяснилось, что в Забайкалье нет графика поставок вакцины от COVID-19 на март, в крае осталось только 7 900 доз.

В Забайкальском крае массовая вакцинация от коронавируса началась с 18 января. Жители региона в начале февраля жаловались на проблемы с доступом к вакцине. В Минздраве тогда поясняли, что препарат поступает небольшими партиями. И.о. заместителя председателя правительства Инна Щеглова говорила, что график поступления в Забайкалье вакцины от коронавируса кардинально нарушен. После этого губернатор Осипов летал в Москву для организации новых поставок вакцины.