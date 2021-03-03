Редактор «Псковской губернии» обжаловал статус СМИ-иноагента

Главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин*, которого Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов, обратился в суд, требуя признать незаконным присвоенный ему статус.

Как пишут «Открытые медиа», в своем иске журналист отмечает, что ему так и не пояснили, какие сообщения и материалы стали причиной внесения его в реестр иноагентов. 15 января Камалягин* направлял в Минюст заявление с просьбой указать основания для включения его в реестр, но ответа не получил. Он отмечает, что внесение его в список иностранных агентов является «недопустимым вмешательством в право свободно выражать свое мнение и распространять информацию в качестве профессионального журналиста». Он указывает в иске, что журналистская деятельность не может «ни юридически, ни этически» приравниваться к политической: «Это означает, что журналист, не участвующий в политической жизни государства, не может признаваться иностранным агентом по этому критерию».

По его словам, он не знает, получал ли он деньги и иное имущество из иностранных источников для создания или распространения материалов: «Доказательства получения денежных средств должны быть представлены в суд административным ответчиком». Камалягин* считает, что реальная цель создания реестра иностранных агентов - «дискредитация честной независимой журналистики, гражданских активистов и прекращение их публичной активности, связанной в том числе с критикой публичной власти». «Очевидно, что органы государственной власти не хотели и не могли допустить, чтобы простые граждане РФ, активисты и независимые журналисты, их критиковавшие, думали, что они могут это делать постоянно и безнаказанно», — пишет он в иске.

Ранее с подобным иском в суд обратилась художница Дарья Апахончич**.

* Денис Камалягин — включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.



**Дарья Апахончич — включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

