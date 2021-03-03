Минторг США назвал попавшие под санкции организации России, ФРГ и Швейцарии

Вслед за Минфином Минторг США опубликовал список организаций, которые попадают под санкции в связи с отравлением Алексеем Навального. Экспортные ограничения ввели в отношении 27-го Научного центра Минобороны РФ, компании «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб». Также в реестре три организации из Германии — ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie и швейцарская ChimConnect AG.Эти компании, так или иначе, причастны к поддержке российских программ в области оружия массового уничтожения и химического оружия, поясняют в Минторге. «Применение химического оружия правительством России противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США, а также международному праву. Министерство торговли привержено предотвращению доступа России к секретным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия и других видов оружия массового уничтожения», — говорится в заявлении ведомства.

2 марта санкции за отравление и уголовное преследование Алексея Навального ввели и США, и Евросоюз. В списке американского Минфина значатся директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, Генпрокурор Игорь Краснов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления АП по внутренней политики Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов. Также санкции коснулись 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, 27-го Научного центра Минобороны и российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

Под ограничения ЕС попали Генпрокурор Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий Росгвардией Виктор Золотов.