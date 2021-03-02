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США ограничивают сотрудничество с Россией

02.03.2021

Из-за применения российскими властями химического оружия против собственных граждан США ограничивают сотрудничество со страной по ряду направлений. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

  • США не станут больше оказывать России помощь, что подразумевал Закон об иностранной помощи 1961 года. Исключением станет срочная гуманитарная помощь в поставке продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров.
  • Вашингтон прекращает продажу оружия в Россию и любые программы иностранного военного финансирования с участием Москвы.
  • США отказывают России в предоставлении каких-либо кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи со стороны любого департамента, агентства или органа правительства Соединенных Штатов.
  • Запрещается экспорт в Россию любых товаров или технологий из списка важных для национальной безопасности.

Ранее Вашингтон опубликовал список лиц и организаций, которые попали под санкции из-за отравления Алексея Навального.

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