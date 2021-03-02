Минфин США опубликовал санкционный «список Навального»

Минфин США опубликовал список россиян, против которых вводятся санкции за отравление Алексея Навального.

Под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, Генпрокурор Игорь Краснов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления АП по внутренней политики Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.

Также санкции коснулись 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, 27-го Научного центра Минобороны и российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

Клашникова и Краснова, вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым и председателем СК Александром Бастрыкиным сегодня в санкционный список включил Евросоюз.

Бортникова, Кириенко, Ярина, Криворучко и Попова, а также полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и НИИ органической химии и технологии ЕС и Великобритания подвергли санкциям еще в октябре прошлого года.