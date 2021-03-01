Главное в политике за 1 марта

ГЛАВНОЕ

• К отравлению Алексея Навального, скорее всего, причастны российские власти — такой осторожный вывод сделали эксперты ООН и призвали к срочному международному расследованию. На этой неделе Евросоюз официально озвучит имена чиновников, включенных в санкционный список из-за уголовного преследования Навального — постпреды ЕС начали процедуру официального оформления санкций. Ранее сообщалось, что в список попадут руководители Следственного комитета, ФСИН, Росгвардии и Генпрокуратуры. Но Москва не обращает внимания на решения европейских институтов. Так Мосгорсуд не стал учитывать требование ЕСПЧ освободить Навального, так как Европейский суд «не является вышестоящим судом для судебной системы Российской Федерации» и «не вправе давать судам РФ какие-либо категоричные указания и вмешиваться в деятельность национальных судов, связанную с исполнением приговоров».

• В России предпочитают расследовать не отравление оппозиционера, а ищут тех, кто «слил» журналистам-расследователям данные о пассажирах, которые летели одним рейсом с Навальным в день его отравления. По этому поводу возбуждено уже второе уголовное дело. В передаче данных из служебной базы подозревают майора полиции Петербурга. Один из авторов расследования об отравлении политика Христо Гроздев отмечает, что майор не был его источником информации, но «многие российские независимые СМИ пытались найти отравителей Навального. Так что теперь ФСБ арестовывает журналистов, пытавшихся найти убийц».

• Отбывать срок Навальный, которому заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше», по некоторым данным, будет в покровской ИК-2. Официально ФСИН о местонахождении политика не сообщала. Колонию правозащитники называют очень жесткой. Сторонники Навального из ФБК* сняли ее с дрона и рассказали о царящих там порядках: «Все это — настоящая, в прямом смысле слова пытка. Целенаправленное уничтожение человека, издевательство над личностью, это не имеет никакого отношения к закону и справедливости. Это настоящее средневековье, созданное руками Путина и его чиновников, посередине Европы в 2021-м году». Политик Илья Яшин уверен, что Навальный в заключении не пропадет: «Навального отправили в колонию, чтобы система его сломала. Но вот увидите — Навальный сам эту систему сломает и выйдет победителем». Между тем оппозиционеру присудили премию Фонда Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России. Кстати, о том, как вспоминали Немцова в минувшие выходные, читайте здесь.

СУД

• Впервые в России пытаются оспорить включение физлица в реестр СМИ-иноагентов — в суд на Минюст подала преподаватель, художник-акционист Дарья Апахончич**.

• В шесть раз чаще суды отправляют под арест протестующих в 2021 году — в совокупности за участие в акциях в поддержку Навального московские суды вынесли постановлений об арестах как минимум на 18 лет.

ЭПИДЕМИЯ

• Коронавирус создан искусственно, как новая форма биологического оружия, уверены 64% россиян, показал опрос «Левада-центра»***. Не желают прививаться 62% респондентов. «Это связано с недоверием не только к власти, но и к элитам в целом. Россияне здесь больше похожи на американских трампистов, также не доверяющих ни федеральным чиновникам, ни «умникам», — отмечает политолог Алексей Макаркин. «Это очень плохо, учитывая, что западный мир медленно, но верно входит в третью волну, — пишет молекулярный биолог, научный журналист Ирина Якутенко. — В такой ситуации каждому, у кого есть возможность привиться, нужно прививаться — любой вакциной, для которой показана хоть какая-то эффективность. Причем прививаться нужно и тем, кто переболел».

• Превысило среднемировой уровень количество финансово пострадавших от последствий пандемии россиян, говорится в исследовании NielsenIQ. На этом фоне бизнес-омбудсмен Борис Титов просит правительство о налоговой амнистии для пострадавших компаний.

В МИРЕ

• Год реального срока лишения свободы и два условного получил бывший президент Франции Николя Саркози — его признали виновным в коррупции и торговле влиянием.

• Армения может вернуться к полупрезидентской форме правления, заявил премьер Никол Пашинян, пообещав провести в октябре референдум по новой Конституции или поправкам в нее.

• Вернуться в большую политику намерен экс-президент США Дональд Трамп — на Конференции консервативных политических действий он даже намекнул, что, возможно, будет вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

КИНО

• «Золотой глобус» за лучший драматический фильм получила картина «Земля кочевников», ее автор Хлоя Чжао удостоена премии за лучшую режиссерскую работу. Лучшим драматическим сериалом стала «Корона», а мини-сериалом — «Ход королевы».

*ФБК — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

**Дарья Апахончич — включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

***«Левада-центр» — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.