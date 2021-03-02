Close

Суд продлил арест Ивану Сафронову

02.03.2021

Суд в Москве продлил арест бывшему журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Он пробудет под стражей до 7 мая, передает «Медиазона». 

Сафронов является фигурантом дела о госизмене. ФСБ считает, что он с 2017 года сотрудничал с представителем спецслужб Чехии и передавал ему информацию о военно-техническом сотрудничестве с «ближневосточным африканским государством». Конечным получателем информации, по мнению следствия, были США. «Интерфакс» писал, что речь идет о гражданине Чехии Мартине Ларише, который был журналистом газеты Lidove noviny, я затем учредил «Агентство анализа и профилактики безопасности». Сафронов говорил, что в 2017-2019 годах готовил для Лариша дайджесты по открытым источникам для платной рассылки. 

В «Коммерсанте» и «Ведомостях» Иван Сафронов занимался темой оборонной отрасли. В «Роскосмосе» он проработал 1,5 месяца. Сообщалось, что ФСБ предлагала Ивану Сафронову выдать его источники, также назначалась экспертиза его заметок. При этом следствие настаивает, что дело не связано с его журналистской работой.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.