Close

ЕС ввел санкции за преследование Навального

02.03.2021

Евросоюз ввел санкции в отношении российских чиновников, которые ответственны за уголовное преследование Алексея Навального. Об этом сообщило агентство DPA

По информации DPA, под ограничительные меры попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий Росгвардией Виктор Золотов, передает ТАСС.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, что, по данным DPA, должно произойти в ближайшее время.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.