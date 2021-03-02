ЕС ввел санкции за преследование Навального

Евросоюз ввел санкции в отношении российских чиновников, которые ответственны за уголовное преследование Алексея Навального. Об этом сообщило агентство DPA.

По информации DPA, под ограничительные меры попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий Росгвардией Виктор Золотов, передает ТАСС.



Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, что, по данным DPA, должно произойти в ближайшее время.

