В СФ создали рабочую группу для разработки поправок в УК о борьбе с пытками

В Совете Федерации создали рабочую группу, которая займется подготовкой поправок о борьбе с пытками. Сейчас они не значатся в Уголовном Кодексе как самостоятельное преступление.

Об этом заявила сенатор Людмила Нарусова на заседании комитета по конституционному законодательству и госстроительству, ее слова передает «Интерфакс». Нарусова отметила, что необходимость появления поправок поддержали ФСИН и Росгвардия, неоднократно это сделать призывала и комиссия по пыткам при ООН, так как «в настоящее время в Уголовном кодексе пытки в качестве самостоятельного преступления нет, хотя сам термин есть».

«Мы все радеем за положительный образ России во всем мире, но когда у нас становятся известны вот такие людоедские вещи, то, действительно, относиться как к цивилизованной стране очень трудно», — сказала Нарусова.

Работать в группе готовы пять сенаторов Совета Федерации. Глава комитета Андрей Клишас отметил, что для создания поправок нужно изучить международный опыт и рекомендации. Отвечая Нарусовой по поводу репутации России на международной арене, Клишас заявил, что «в нашей стране, по крайней мере, нет выносных баз, где пытки просто узаконены, как у некоторых государств, которые на территории других стран незаконно размещают свои тайные тюрьмы — базы Гуантаномо и тому подобные». Нарусова в ответ напомнила о наличии «пресс-хат» в любой колонии.

В последние годы в России регулярно становится известно о фактах пыток в учреждениях системы ФСИН и других силовых ведомств. Одним из последних был громкий случай в ИК-6 Иркутска, где ранее начали проверку по жалобам на аналогичные факты.