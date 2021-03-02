Лев Шлосберг о Михаиле Горбачеве

Сегодня, 2 марта, Михаилу Горбачеву исполняется 90 лет. Горбачев – единственный из ныне живущих политиков, о котором можно сказать, что он изменил мир. Измененный мир ему за это благодарен и почитает его как политического титана, а выросшая на руинах СССР Россия так и не смогла определиться, чем она занята: великодержавной ностальгией по большевистской империи или строительством современной демократии.

Миллионы освобожденных им граждан России не любят (если не сказать – ненавидят) Горбачева именно за полученную ими свободу. Они не нуждались в ней, не были к ней готовы, и этот «дар напрасный, дар случайный» застал их врасплох. Нельзя сказать, что Горбачев опередил время – он одним из немногих мировых лидеров интуитивно точно услышал его и по мере сил следовал за ним, пока не устал и не отстал. Но этот его рывок до сих пор движет миром, а освобожденные соотечественники именно его – больше, чем кого-либо – винят в том, что плоды свободы оказались для них несъедобными.

Он не мог ставить перед собой и не ставил, конечно, цель развалить СССР. Он не ставил перед собой цель развалить КПСС. Он, поднявшись на вершину власти, живым крестьянским умом увидел неестественность происходившего со страной и попытался запустить механизмы жизни в дряхлеющем теле. Его Перестройка – это в первую очередь попытка реанимации умиравшей советской системы.

Но освобожденные им силы жизни не согласились развиваться в существовавших формах, они искали совершенно другие, соответствующие себе, жизненные пути, и с этого момента он вступил в гонку с ускоряющимся временем, которую в конце концов тактически, как носитель власти, проиграл, потому что вызовы жизни оказались сложнее всех предполагаемых им вариантов развития событий.

За почти тридцать лет с момента ухода Горбачева в отставку с высшей должности – отнятой у него, как у короля Лира, его шальными политическими детьми, огромная часть граждан нашей страны так и не приняла для себя один из главных постулатов свободы – и в том случае, если ты получаешь ее как данность, и в том случае, если ты платишь за нее дорогую цену, ты все равно сам, лично несешь ответственность за то, как ты пользуешься условиями свободы. И никто не несет эту ответственность в большей степени, чем ты сам.