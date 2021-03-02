Bloomberg: новых фамилий россиян в санкционном списке США не будет

Источники агентства Bloomberg подтвердили, что Вашингтон объявит 2 марта фамилии россиян, которые попадут под санкции за покушение и преследование Алексея Навального. В заметке говорится о 10 чиновниках, фамилии которых ранее озвучивали СМИ в связи санкциями Европы.

Санкции будут подобны тем, что на днях были утверждены послами Европейского Союза. Также под ограничения попадут «союзники президента Владимира Путина», которые уже в списках ЕС и Великобритании, пояснил собеседник Bloomberg.

Агентство напоминает, что ранее сообщалось о введении санкций ЕС против глав СК Александра Бастрыкина, ФСИН Александра Калашникова, Росгвардии Виктора Золотова и Генпрокуратуры Игоря Краснова. А еще в октябре в список ЕС и Великобритании попали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также государственный научный институт органической химии и технологии.

Сам Навальный в ноябре призывал ЕС сосредоточиться на источниках доходов людей из окружения президента Владимира Путина. Он упомянул имена миллиардеров Алишера Усманова, Романа Абрамовича и семью Ротенбергов как пример людей, против которых должны быть введены санкции.

В январе был опубликован «список Навального» — перечень людей, которые, по мнению политика, должны попасть под санкции Запада. В него вошли бизнесмен Роман Абрамович; Денис Бортников — председатель правления банка ВТБ, сын директора ФСБ; Андрей Костин — президент ВТБ; Михаил Мурашко — министр здравоохранения России; Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства, сын Николая Патрушева, директора Совбеза; Игорь Шувалов — председатель ВЭБ.РФ; теле- и радиоведущий Владимир Соловьев; бизнесмен Алишер Усманов.