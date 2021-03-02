СМИ: ФСБ предоставила прикрытие жене подозреваемого в убийстве Хангошвили

Супруга Вадима Красикова (Соколова), которого в Германии обвиняют в убийстве бывшего чеченского полевого командира, может находиться под прикрытием. Она передвигается на самолетах под чужим именем и в сопровождении сотрудников спецслужб.

Об этом говорится в совместном расследовании Der Spiegel, Bellingcat и The Insider. Имя женщины СМИ не озвучивают, но, по их данным, она с дочерью была на рейсе в Крым под вымышленным именем вскоре после публикации расследования о ее муже. Даты рождения обеих в списках пассажиров изменены на один год. Авторы расследования указывают также, что на борту этого самолета был сотрудник спецслужбы. Кроме того, после публикации расследования о супруге женщина пользовалась телефоном мужа и совершила несколько звонков сотруднику ФСБ в звании генерала. По мнению расследователей, предоставление прикрытия женщине может быть «еще одним доказательством того, что за убийством Хангошвили стоит российское государство».

Бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили убили летом 2019 года в парке Берлина несколькими выстрелами. Подозреваемого быстро задержали, при себе у него был паспорт на имя Вадима Соколова, которое может быть не настоящим. Bellngcat заявляла, что на самом деле мужчину зовут Вадим Красиков, он активно общался с сотрудниками ФСБ и находился в розыске в России по обвинению в заказных убийствах, но ордер на его арест сняли. Расследователи сообщали, что Красиков мог служить в спецназе ФСБ «Вымпел» и принимать участие в аналогичном преступлении.

Слушание дела в отношении мужчины идет в Германии с октября 2020 года в закрытом режиме. Следствие полагает, что Хангошвили могли убить по заказу властей РФ. Бывшего полевого командира в 2002 объявили в России в розыск как подозреваемого в терроризме. Сообщалось, что в 2008 году он набирал добровольцев для участия в боевых действиях в Южной Осетии на стороне Грузии.