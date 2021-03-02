В команде Тихановской прокомментировали видео СК о ее «планах по организации массовых беспорядков»

Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке планов по организации беспорядков в Белоруссии, заявила ее пресс-секретарь, комментируя сегодняшнее заявление СК.

Следственный комитет Белоруссии ранее сообщил, что предъявил обвинение четырем доверенным лицам Тихановской в приготовлении к массовым беспорядкам и приготовлении к захвату зданий и сооружений. Пресс-релиз сопроводили видео, на котором, как утверждает СК, обвиняемые обсуждают «план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц».

«За время предвыборной программы и месяцы протеста после выборов команда Светланы Тихановской общалась и продолжает общаться с огромным количеством беларусов. Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры — но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов. На опубликованном видео видно, что она покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение. И, как показывают более 200 дней беларусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы», — прокомментировала видео «Медиазоне» пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

По ее словам, она не знает, кто присутствует на видео кроме Тихановской, так как не участвовала во встрече.

Красулина добавила что, во втором видео, примонтированном к первому, появляется руководительница штаба Тихановской Мария Мороз. «И в этом разговоре о захвате зданий речи не идет. Эта часть диалога касалась обеспечения безопасности команды и сторонников Светланы Тихановской. Ведь любые массовые мероприятия требуют мер по координации и безопасности, граждане имеют право на самозащиту, и в этом нет нарушения законодательства», — отметила она.