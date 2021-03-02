Рост цен на продукты в России опередил европейский в 7,5 раза

В России рост цен на продукты в январе 2021 года составил 8,2% в годовом выражении, в то время как в странах ЕС этот показатель в 7,5 раза меньше — цены выросли на 1,1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В целом индекс потребительских цен увеличился в России в январе на 5,2% в годовом выражении и на 0,7% в месячном выражении, в ЕС — на 1,2% в годовом выражении и на 0,3% — в месячном.

Отмечается, что в январе среди рассматриваемых стран наибольший прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен в Армении (2,2%), Турции (1,7%), Германии (1,4%), по сравнению с январем предыдущего года — в Турции (15%), Киргизии (10,1%) и Белоруссии (7,7%).

В России рост цен на овощи составил 6,3% в месячном выражении, в среднем по ЕС — 3,7%. Цены на фрукты увеличились в России на 2,3% (в среднем по ЕС цены на фрукты не изменились), хлебобулочные изделия и крупы, а также на мясо и мясопродукты — на 0,6% (в ЕС — на 0,3% и 0,4% соответственно).