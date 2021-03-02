Политобозреватель Майкл Бом к юбилею Михаила Горбачева

Сегодня Михаилу Сергеевичу Горбачеву исполняется 90 лет. Хотя в нынешней России у "патриотов" принято считать Горбачева "предателем, который развалил СССР", я считаю его весьма положительной исторической фигурой, сделавшей очень многое для реформирования и демократизации советской системы и положившей конец Холодной войне.

В число его самых главных заслуг я бы включил следующие:

1986 год. Освобождение Андрея Дмитриевича Сахарова из-под домашнего ареста.

1987 год. Подписан договор РСМД с США, по которому ликвидирована целая категория ядерных ракет наземного базирования.

1989 год. Завершение афганской войны; публикация секретного протокола Пакта Молотова-Риббентропа, что было немыслимо при любом другом главе Советского Союза; крушение берлинской стены, которое Горбачев приветствовал (по крайней мере, он этому не мешал); и на саммите в Мальте вместе с американским президентом Бушем-ст. объявил об окончании Холодной войны.

1990 год. Подписан договор об окончательном урегулировании в отношении воссоединения Германии; признана роль СССР в массовых убийствах поляков в Катыне и рассекречены государственные документы по этой трагедии; отменена 6-ая статья Конституции СССР об идеологической монополии КПСС, в результате чего впервые за всю историю Советского Союза разрешена многопартийность.

Несмотря на все экономические трудности в СССР во время управления Горбачева, советский народ в большинстве своем высоко ценил его беспрецедентную и смелую политическую либерализацию, особенно в предоставлении людям новой свободы слова и разрешении инакомыслия.

Между прочим, я прибыл в СССР в 1987 году и часто общался с советскими людьми. Я слышал своими ушами и увидел своими глазами, как люди разных слоев упивались этими новыми свободами и улучшением американо-советских отношений. Я был свидетелем того большого энтузиазма с которым советские граждане поддерживали Горбачева и его новый политический курс для страны.

Именно это широкая поддержка Михаила Сергеевича была одной из главных причин, почему миллионы советских граждан во многих городах страны вышли на улицы в августе 1991 года и протестовали против попытки ретроградных, догматических коммунистов-динозавров в окружении Горбачева совершить госпереворот. Протестующие того времени отражали мнения львиной доли народа, который категорически не хотел возврата к той гнилой и репрессивной системе, которой они нахлебались при Хрущеве, Брежневе и Андропове.

Нет, в отличие от искаженной, но весьма популярной в сегодняшней России исторической трактовки, Горбачев вовсе не был предателем, и не он развалил Советский Союз.

Факт тот, что СССР уже был колоссом на глиняных ногах задолго до прихода к власти Горбачева. И к 1991 году, Советский Союз, страдая от продвинутой фазы терминальной болезни, находился в состоянии безвозвратной комы. "Пациент" в виде хилой советской системы фактически уже был мертв и не подлежал реанимации. Горбачев, при всех его попытках введения гласности и перестройки, увы, не смог бы спасти этого немощного, коматозного колосса.

В конечном итоге СССР сам развалился изнутри в результате 70-ти лет абсолютно бездарной, недееспособной, провальной и губительной плановой экономики и в результате абсолютно дискредитированной, нелегитимной и репрессивной политической системы.

Не Горбачев предал страну, а, скорее всего, Борис Ельцин - тот политический оппортунист и авантюрист, который за спиной Горбачева тайком подписал Беловежское соглашение в декабре 1991.

Так что сегодня я хотел бы от всей души поздравить Михаила Сергеевича Горбачева с юбилейным Днем рождения. Желаю ему крепкого здоровья, счастья и любви! Миллионы людей, как бывшие граждане СССР, так и граждане многих других стран до сих пор остаются очень благодарными г-ну Горбачеву за его огромный вклад, который он внес в демократизацию СССР и России и в окончание Холодной войны.

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