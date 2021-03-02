В России стали на треть чаще преследовать людей за активность в интернете

Документ о свободе интернета в стране называется «Вторая волна репрессий». Его авторы — Дамир Гайнутдинов и Станислав Селезнев — нашли более 275,5 тыс. случаев вмешательства в свободу сети в России за 2020 год. Значительное большинство — это случаи блокировки доступа к сайтам и сервисам и запрет информации.
Самих вмешательств за год стало немного меньше, чем раньше, но зато поменялась их характеристика. Так, гораздо больше стало фактов уголовного преследования за деятельность в Сети, увеличилось и число кибератак. Почти вдвое выросло число насилия и угроз из-за выражения личного мнения в интернете, причем почти в половине случаев пострадавшими оказались представители СМИ, а нападавшими — силовики и сотрудники охраны. Больше всего подобных инцидентов было в Чечне, Москве и в Хабаровском крае.
Почти на треть стало больше регионов, жители которых сталкиваются с давлением из-за своей активности в сети, если в 2019 году их было 43, то сейчас уже 58. В «зеленой зоне», где мнение можно выразить, не ожидая угроз, на сегодня осталось только два субъекта страны, Тыва и Чукотка.
Особенно часто в 2020 году преследовали по уголовным статьям администраторов популярных пабликов и каналов на YouTube, Telegram и в социальных сетях.
«В дальнейшем нас, очевидно, ждет дальнейший рост числа блокировок и случаев привлечения администраторов пабликов, каналов и групп в социальных сетях, а также редакций СМИ и обычных пользователей к ответственности и дальнейшая криминализация несанкционированной онлайн-активности», — делают вывод авторы доклада.