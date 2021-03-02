СК Белоруссии передал документы на экстрадицию Тихановской

Следственный комитет Белоруссии объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Как утверждают в ведомстве, правоохранители получили информацию о том, что «лица из ближайшего окружения Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля».

«Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и подробного планирования своих действий, обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в том числе, сама Тихановская», — говорится в сообщении СК.

На встрече обсуждался план «по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц». При этом, поддержав план, Тихановская согласилась выдать деньги на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, утверждают следователи.

Участникам совещания, имена которых не называются, предъявлено обвинение по статьям УК Белоруссии о приготовлении к массовым беспорядкам и о приготовлении к захвату зданий и сооружений. Тихановская объявлена в розыск. Документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

В августе 2020 года власти Белоруссии объявили о победе на президентских выборах Александра Лукашенко. Светлана Тихановская заняла второе место. Но оппозиция не согласилась с таким результатом, заявив о фальсификации. Итоги выборов в Белоруссии не признали в США и ЕС. В стране начались протесты. Тихановская была вынуждена покинуть страну.