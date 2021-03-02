Инвесторы TON требуют возместить им убытки

Как сообщает Forbes, в конце февраля юристы фонда направили основателю Telegram Павлу Дурову, вице-президенту Илье Перекопскому и другим топ-менеджерам и юристам проекта TON уведомление о намерении подать судебный иск. Они требуют возместить ущерб в размере $100 млн. Другие источники издания говорят о сумме в $20 млн. Компании отводят на компенсацию ущерба две недели, иначе будет подан иск.
Проекты блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram были закрыты в мае 2020 года. В них вложился 171 инвестор, в том числе крупные российские бизнесмены, на общую сумму в $1,7 млрд по всему миру. До 30 апреля группа компаний Telegram должна вернуть почти $626 млн. Сообщалось, что там намерены выпустить облигации сроком на пять лет, чтобы привлечь $1 млрд.