Российский фонд фундаментальных исследований отменил конкурс на лучшие проекты ученых 2021 года. Как сообщается на сайте Фонда, это сделано «в соответствии с решением правительства РФ». Прием заявок на конкурс прекращен, уже поступившие заявки останутся без рассмотрения.

«МБХ медиа» отмечает, что это был самый масштабный конкурс грантов РФФИ, в рамках которого поддержку получали проекты с участием нескольких тысяч ученых.

В прошлом году конкурс не объявили, из-за чего профсоюз работников РАН обращался к президенту Владимиру Путину. В итоге конкурс объявили лишь в конце сентября, ужесточив. А в ноябре премьер Михаил Мишустин объявил о ликвидации РФФИ. Его присоединили к Российскому научному фонду, поскольку это «позволит сократить дублирующие функции и сформировать пять крупных институтов развития» в стране.