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Фонд фундаментальных исследований отменил конкурс на лучшие проекты ученых

02.03.2021

Российский фонд фундаментальных исследований отменил конкурс на лучшие проекты ученых 2021 года. Как сообщается на сайте Фонда, это сделано «в соответствии с решением правительства РФ». Прием заявок на конкурс прекращен, уже поступившие заявки останутся без рассмотрения.

«МБХ медиа» отмечает, что это был самый масштабный конкурс грантов РФФИ, в рамках которого поддержку получали проекты с участием нескольких тысяч ученых.

В прошлом году конкурс не объявили, из-за чего профсоюз работников РАН обращался к президенту Владимиру Путину. В итоге конкурс объявили лишь в конце сентября, ужесточив. А в ноябре премьер Михаил Мишустин объявил о ликвидации РФФИ. Его присоединили к Российскому научному фонду, поскольку это «позволит сократить дублирующие функции и сформировать пять крупных институтов развития» в стране.  

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